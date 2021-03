Juventus femminile, poker al Milan e scudetto ipotecato. Reti bianche fra Inter e Napoli

Un poker che non lascia scampo, la Juventus femminile rifila 4 reti al Milan ed ipoteca lo scudetto. Una stagione incredibile per le bianconere, che hanno vinto tutte le gare di campionato disputate fino ad oggi. Un poker, quello messo a segno oggi, che vale doppio, visto che la Juventus ha battuto proprio il Milan, l'unica rivale per lo scudetto e che adesso è staccata di 6 punti. Due sconfitte in campionato per le ragazze di Ganz, entrambe proprio contro la Juventus. Reti bianche invece nell'altra sfida fra Inter e Napoli.

Sabato 6 Marzo

Florentia San Gimignano-San Marino Academy 0-0

Hellas Verona Women-Roma 1-0

Domenica 7 Marzo

Juventus-Milan 4-0

Inter-Napoli 0-0

Empoli-Pink Bari 14:30 (TIMVISION)

Sassuolo-Fiorentina 14:30 (TIMVISION)