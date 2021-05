Juventus Women, Bonansea e Guarino i nodi da sciogliere dopo il quarto Scudetto

vedi letture

“Quando avremo conquistato sul campo quello che vogliamo (lo Scudetto Ndr) allora parleremo del rinnovo”. Così un paio di mesi fa Barbara Bonansea parlava della sua permanenza alla Juventus anche in futuro. L’attaccante azzurra è infatti una delle pochissime stelle a non aver ancora firmato l’accordo con il club anche per la prossima stagione e l’ingresso nella scuderia di Mino Raiola non sembra far ben sperare visto che sulla numero 11 bianconera non mancano gli interessi di alcuni club stranieri dove potrebbe guadagnare di più oltre che essere a tutti gli effetti una professionista.

Ora che lo Scudetto è arrivato si attende la decisione di Bonansea che legittimamente dopo un quadriennio di trionfi sta riflettendo sulle possibilità di un’esperienza all’estero nel pieno della maturità sportiva, compirà 30 anni a giugno, prima che questa opportunità – già scartata per approdare in bianconero – sfumi. Serve chiarezza, anche perché in caso d’addio la Juventus dovrà andare alla caccia di una sostituta d’alto profilo per continuare a vincere in Italia e alzare l’asticella in Europa.

Chiarezza che serve anche sul fronte allenatrice. Rita Guarino ha conquistato nuovamente lo Scudetto e a suon di record con lo zero ancora presente nelle caselle di pareggi e sconfitte e un campionato che potrebbe chiudersi con sole vittorie. Numeri che dovrebbero finalmente valerle la Panchina d’Oro che finora le è sfuggita. E anche la permanenza in vista della prossima stagione, ma qui le cose si complicano. La Juventus infatti è attratta dal nome di Jean Luc Vasseur, fresco d’addio al Lione, per provare a fare un ulteriore passo in avanti soprattutto in campo continentale. Guarino dal canto suo è proiettata a raccogliere l’eredità di Milena Bertolini alla guida dell’Italia, ma solo fra un anno. È probabile però che si attenda la fine del campionato, mancano due giornate, per fare il punto con l’allenatrice e decidere il futuro.