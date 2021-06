La Florentia ammaina la bandiera. Giocatrici svincolate e pronte ad accendere il mercato

La Florentia San Gimignano ha ammainato le vele e forse ripartirà dalla Serie C. Il titolo sportivo, salvo sorprese, sarà acquistato dalla Sampdoria che così passerà da zero a cento (ovvero dal non avere una squadra a giocare in Serie A) alla faccia del merito sportivo e di chi ha lottato sul campo, e magari perso, per conquistare l'Olimpo del calcio italiano. Non è la prima volta che accade – anche Juventus e Milan in fondo hanno fatto lo stesso – e probabilmente non sarà l'ultima visto che la Federcalcio sembra aver scelto di puntare sulla discesa in campo dei club maschili più che sulla salvaguardia, e il sostegno, delle piccole realtà che d'ora in avanti faranno più fatica – specialmente col passaggio della Serie A a 10 squadre – a scrivere pagine di storia dal sapore di favola.

Tornando alla Florentia con l'addio alla Serie A si apre il mercato delle protagoniste dell'ultima stagione che si troveranno tutte svincolate d'ufficio e libere di accasarsi altrove. Una parte della rosa, almeno sei calciatrici, dovrebbe trasferirsi in blocco in Liguria per formare la base su cui costruire la squadra per affrontare la prossima stagione: si tratta del capitano Tamar Dongus, delle centrocampiste Cecilia Re e Bianca Bardin e delle attaccanti Federica Anghileri e Melania Martinovic. Per Paola Boglioni e Sofia Cantore invece ci sarà il ritorno per fine prestito alla Juventus, con la seconda che poi sarà girata al Sassuolo. Possibile futuro in Campania invece per Serena Ceci ed Elena Pisani: la prima piace al neo promosso Pomigliano, mentre per la seconda ci sarebbe stato un sondaggio da parte del Napoli (dove ritroverebbe Goldoni dopo l'esperienza comune negli USA). Per la prima però c'è anche l'Empoli che sarebbe favorito visto che l'esterna non vorrebbe spostarsi dalla sua Toscana.

Sono poi diverse le giocatrici che al momento non sono ancora interessate da voci di mercato, ma che presto potrebbero accenderlo: tra le straniere le più interessanti in uscita dal club neroverde sono il portiere Seraina Friedli, nazionale svizzero, e le svedesi Jonna Dahlberg e Sara Nilsson che potrebbero avere mercato anche all'estero, oltre la tedesca Florin Wagner colonna del centrocampo toscano nelle ultime stagioni. Mentre fra le italiane sicuramente avranno diverse richieste Luisa Pugnali, Irene Lotti e le giovani Francesca Imprezzabile e Melanie Kuenrath. Tanti nomi, tante occasioni da cogliere al volo dopo la fine di una storia bellissima come quella scritta dal club neroverde in questi ultimi anni.