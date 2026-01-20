Lazio Women, Grassadonia: "Con la Roma servirà anche gestire bene le risorse. Siamo corte"

Vigilia di gara per la Lazio Women, che domani sarà impegnata nel derby di Coppa Italia contro la Roma: sfida di andata, quella che si giocherà a Formello, alle ore 20:30, valevole per i Quarti di Finale della competizione, alla quale le biancocelesti arrivano dopo il ko di campionato contro la Ternana.

Proprio da questo, parte la conferenza stampa di mister Gianluca Grassadonia: "La squadra ha avuto un approccio mentale importante, sapevamo dove e contro chi andavamo a giocare, è stata una battaglia su un campo impraticabile: abbiamo creato tre occasioni importantissime, non siamo riuscite a concretizzarle e poi, sulla pallonata buttata a difesa schierata, abbiamo preso un gol evitabile. Ci lecchiamo le ferite, ma dobbiamo ripartire dalla prestazione e dalla determinazione viste contro la Ternana, arriviamo con serenità alla partita di domani: tornare subito in campo fa bene".

Andando quindi a parlare dell'avversario: "La Roma è una squadra forte, con tante giocatrici di qualità, tanto da poter fare il turn over che vuole, ed è abituata a sfide di un certo tipo. Noi dobbiamo ricordarci delle precedenti due, dove a livello emotivo abbiamo forse un po' pagato, ma la sfida durerà 180', e già domani ci teniamo a fare bella figura. Andranno ovviamente gestite bene le risorse, siamo numericamente basse, ma vediamo se poi il mercato ci porterà qualcosa: intanto, poche o tante che siamo, dobbiamo fare bene. Anche se le ragazze stanno facendo sempre il massimo, di più è difficile chiedere".