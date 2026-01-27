Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lazio Women, Grassadonia: "Battere la Roma è l'obiettivo. Vogliamo vincere la Coppa Italia"

Claudia Marrone
Oggi alle 14:33Calcio femminile
Claudia Marrone

"Quella contro la Fiorentina in campionato stata una partita dominata, abbiamo sbagliato qualcosa nei primi dieci minuti che abbiamo rivisto, ma alla fine è stata una vittoria meritata e voluta. Ora guardiamo avanti, domani c'è il derby": così, nella conferenza stampa che anticipa la sfida contro la Roma, il tecnico della Lazio Women Gianluca Grassadonia.

Gara che vale una stagione? Sicuramente vale molto, è il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile, e si parte dallo 0-0 dell'andata: "È giusto caricarla, la finale di Coppa è il nostro obiettivo, come lo è quello della Roma, son certo che entrambe ce la giocheremo fino all'ultimo al massimo. Sarà una gara molto tattica, forte anche dal punto di vista emozionale, ma sotto questo aspetto abbiamo fatto esperienza: sarà una partita che si vincerà sull'episodio, sul dettaglio, e su quelli infatti lavoreremo. Il mio gruppo ha sempre avuto una mentalità importante, ho grandi lavoratrici che hanno sopperito anche ai tanti infortuni, ma la rosa della Roma è più profonda della nostra, quindi servirà saper gestire il dispendio energetico. Ci sarà battaglia, in una gara simile a quella dell'andata".

Nota conclusiva: "Il derby è sempre una gara sentita, che porta via energia, ma come ho detto all'inizio, vogliamo arrivare in finale e vincere la Coppa. Da un punto di vista tattico dobbiamo essere brave come mercoledì".

