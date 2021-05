Milan femminile, Bergamaschi: "Champions? Ancora non ci credo. Mi ispiro a Theo"

La calciatrice del Milan femminile Valentina Bergamaschi ha parlato nel corso di una diretta instagram della Gazzetta dello Sport parlando di presente e futuro dopo la conquista della qualificazione alla prossima Women’s Champions League: “Arrivare in UWCL è un’emozione unica, ancora fatico a realizzare la cosa però finalmente siamo riuscite a conquistare questo traguardo che cercavamo da tre anni e siamo sicuramente molto felici. Si tratta della più grande emozione della mia carriera dopo il Mondiale in Francia. Il gol più bello in rossonero? È quello col Bari, perché era il primo di questa stagione e mi ha dato la carica per arrivare fino in fondo. Giocare con questa maglia è un’emozione unica, faccio parte di un grande club, molto titolato e vestire il rossonero è motivo d’orgoglio. Italia? L’obiettivo è andare al prossimo Mondiale e cercare di eguagliare i quarti di finale conquistati in Francia, e poi chissà. La palla è rotonda, il calcio è strano, perciò non nego il fatto di vincere la Coppa del Mondo. - conclude Bergamaschi – Le mie calciatrici preferite sono Alex Morgan, idolo indiscusso, poi Lucy Bronze dell’Inghilterra e il capitano statunitense Megan Rapinoe. Idolo? Visto che giochiamo su due fasce opposte e indosso la sua stessa maglia è sicuramente Theo Hernandez, al quale mi ispiro, anche se io sono destra e lui è sinistro non cambia molto”.