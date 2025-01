Ufficiale Napoli, ecco Klara Andrup: "A disposizione del mister, non vedo l'ora di iniziare"

Il Napoli Femminile comunica l'arrivo in maglia azzurra della centrocampista svedese classe '97 Klara Andrup.

"Sono davvero felice di essere qui. Le compagne e lo staff sono stati molto accoglienti, devo solo fare in fretta ad imparare un po' di italiano! Non vedo l'ora di essere a disposizione del mister e di giocare la mia prima partita per dare il mio contributo qui. Penso che in questa seconda parte della stagione possiamo fare più punti e scalare la classifica in modo da conquistare la salvezza: abbiamo il potenziale per farcela".