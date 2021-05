Roma fem, Bartoli verso la finale di Coppa Italia: "Non andrò via prima di aver vinto un trofeo"

Domenica sera Roma e Milan si affronteranno al Mapei Stadium per un’inedita finale di Coppa Italia. Intervistata da Sky Sport la capitana della squadra giallorossa Elisa Bartoli ha parlato della voglia di portare a casa il trofeo e dell’importanza di ritrovare i tifosi sugli spalti: “Le motivazioni non mancano e il pubblico ci darà ancora più forza. È un anno che non ci sono i tifosi e noi Roma ci contiamo molto. Saranno il nostro dodicesimo uomo in campo, speriamo che ci sia tanto pubblico e che ci dia tanta forza. Aver battuto le campionesse d’Italia in semifinale fa morale, ma non dobbiamo sottovalutare il Milan perché è una squadra forte che è cresciuta nel corso del campionato. Sarà una partita molto tattica, dobbiamo lavorare sui dettagli. - continua Bartoli come riporta vocegiallorossa.it – Dopo la Supercoppa qualcosa è scattato in noi e siamo diventate più ciniche e cattive, oltre ad aver avuto più fortuna. Abbiamo lavorato molto e abbiamo potuto vedere miglioramenti. Questa settimana sarà importante, speriamo di continuare ad avere quella fame che magari ci farà conquistare il trofeo. Futuro? Ho firmato un biennale e quindi rimango. Comunque non andrò via prima di aver vinto un trofeo con questa maglia”.