Rosucci dopo il rinnovo: "La mia unica tentazione si chiama Juve. Scriviamo ancora la storia"

Dopo la firma sul contratto che la legherà alla Juventus fino al 2022, la centrocampista Martina Rosucci ha espresso sui social la propria felicità per poter continuare l'avventura in bianconero mettendo a tacere anche qualche voce di mercato sul suo conto: "La mia unica tentazione si chiama Juventus. Onorata e orgogliosa di continuare a vestire la maglia della mia città e del mio cuore. - si legge su Instagram - Ringrazio la mia società ed un grazie speciale al direttore Stefano Braghin per la fiducia dimostrata. E ora non vedo l’ora che inizi questo 2021 calcistico per ripagarla sul campo e per continuare a scrivere pagine sempre più importanti ed ambiziose per questo club. Insieme".