Supercoppa Italiana Femminile, le formazioni di Fiorentina-Milan. La vincente affronterà la Juve

Fiorentina e Milan scenderanno in campo alle ore 18:00 al Gastaldi di Chiavari per la seconda semifinale della Supercoppa Italiana femminile. La vincente della sfida incontrerà in finale il 10 gennaio la Juventus che ha battuto la Roma 2-1 nei supplementari.

Le viola scendono in campo col tridente che vede Sabatino, ex di turno, al centro dell'attacco supportata da Bonetti e Kim. Un modulo che potrebbe diventare anche un 3-4-3 con l'accentramento di Zanoli, mentre Thogersen e Vigilucci sarebbero le esterne di centrocampo. A centrocampo Middag prende il posto dell'infortunata Mascarello, tutto invariato in difesa. Il Milan risponde con il duo Giacinti-Dowie e Boquete mezzala con liberà di inserimento alle spalle delle due attaccanti. In difesa c'è l'ex viola Agard al fianco di Spinelli e Fusetti. Queste le formazioni ufficiali:

Fiorentina (4-3-3): Schroffenegger; Thogersen, Quinn, Tortelli, Zanoli; Neto, Middag, Vigilucci; Kim, Sabatino, Bonetti. Allenatore: Melani

Milan (3-5-2): Korenciova; Spinelli, Agard, Fusetti; Bergamaschi, Grimshaw, Jane, Boquete, Tucceri Cimini; Giacinti, Dowie. Allenatore: Ganz