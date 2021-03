tmw radio Pres. Napoli Femminile: "Salvezza più vicina ma non è fatta. Ora sette finali"

vedi letture

Raffaele Carlino, presidente del Napoli Femminile, ha parlato a TMW Radio nel corso della trasmissione Tutto Calcio Femminile: "La salvezza è più vicina ma ci aspettano sette finali, nulla è stato fatto. Mi spiace che l'ultima ce la giocheremo con San Marino, società amica. Dobbiamo continuare a giocare come adesso, la squadra da tempo ha ritrovato sorriso e fiducia in se stessa, ho sempre detto che non ci meritiamo certe posizioni. Magari anche io come presidente ho pagato l'inesperienza non tanto nel femminile quanto in una Serie A diversa, professionista di fatto anche se non sulla carta. Ma da appassionati che amano lo sport, piccole realtà come noi, Florentia, San Marino e Bari che non hanno alle spalle i grandi club del maschile, provano ad opporsi alle realtà più ricche. Sarebbe brutto vederci sparire, il calcio femminile è bello perché non si parla solo di soldi ma anche di valori, e vorrei che questo rimanesse anche col professionismo. Il mondo è cambiato, e sono partito forse ingenuamente credendo al 6° posto e tenendo l'allenatore precedente per dieci giornate. Una società come l'Empoli, per esempio, è impostata in un modo che mi piace tantissimo, è proprio la squadra che vorrei costruire qua a Napoli. Paghiamo la fatica nel trovare strutture, vorremmo investire ma non troviamo i terreni per costruire il centro d'allenamento. A Napoli tutto è più bello ma anche più difficile: dato però che ho la capa tosta, come si dice qua, continuerò nel mio percorso di 14 anni perché sono innamorato della mia squadra e delle mie ragazze. Non siamo da ultimo o penultimo posto, io ci credo e spero che manterremo la Serie A anche dopo il 23 maggio. L'impegno e la passione rimarranno sempre, ma ora dovremo vincere almeno tre partite, e l'Empoli è la prima tappa".

Ascolta l'intervento integrale nel podcast di seguito!