ufficiale Fiorentina Women's, De La Fuente è il nuovo tecnico. Firma per un anno

La Fiorentina Women's accoglie Sebastian De La Fuente. L'ex tecnico del Como Women approda così in viola per la prossima stagione. Questo il comunicato del club: "ACF Fiorentina comunica di aver affidato l’incarico di Allenatore della Prima Squadra Femminile a Sebastiàn De La Fuente. Argentino classe 1976, il tecnico ha guidato nelle ultime due stagioni il Como Women conquistando la promozione in Serie A con le Lariane e poi la salvezza con diverse giornate di anticipo. La sua carriera da Allenatore inizia nel 2007 collezionando successi e promozioni nelle catergorie maschili in cui ha allenato.

Nel 2016 decide di passare al calcio femminile ed entra nello staff dell’Inter di cui diventa presto l’Allenatore. Con Mister De La Fuente, le nerazzurre ottengono la promozione in Serie A nel 2019. Dopo due anni di guida della Primavera nerazzurra, il tecnico viene chiamato a Como per intraprendere il viaggio di successo che ha portato la squadra lombarda in massima serie. Mister Sebastiàn De La Fuente ha firmato un contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al Giugno 2024. Oggi inizia ufficialmente in suo capitolo in Viola: buon lavoro Mister!".