ufficiale Milan Femminile, anche Salvatori Rinaldi dice addio: "Il mio futuro è altrove"

Dopo Natasha Dowie l'attacco del Milan femminile perde un altro pezzo. Nella giornata di oggi infatti Deborah Salvatori Rinaldi ha annunciato la fine della sua esperienza in rossonero dove nell'ultima stagione non ha trovato grande spazio anche a causa di alcuni problemi fisici. Per la classe '91 il futuro sarà ancora in Serie A con Empoli, Pomigliano e la neonata Sampdoria che l'avrebbero messa nel mirino.

"È stato un onore per me aver giocato per uno dei club più importanti al mondo. Ho vissuto un primo anno indimenticabile in cui le soddisfazioni sono arrivate e in cui quello che contava si dimostrava sul campo. - scrive l'attaccante - Di quest’anno però, porto con me anche tante attese a bordo campo, scalpitavo e lavoravo per essere presente e disponibile ma non sono riuscita a vivermi la squadra come avrei voluto. Partecipando! Questo non solo perché ho dovuto recuperare qualche infortunio. Il mio futuro sarà inevitabilmente altrove. (...) Non dimenticherò mai SanSiro. Non dimenticherò mai il gol sotto la curva al derby".