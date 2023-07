ufficiale Napoli Femminile, conferma a centrocampo: Claudia Mauri rinnova fino al 2024

Il Napoli Femminile rende noto di essersi assicurato le prestazioni sportive di Claudia Mauri per la stagione 2023/2024. Mauri, nata a Vizzolo Predabissi il 18 dicembre del 1992, è arrivata alle falde del Vesuvio nel dicembre del 2021 e si appresta dunque a vivere la sua terza annata partenopea. Per Claudia sono già 163 le presenze in Serie A (con Riozzese, Mozzanica, Milan ed appunto Napoli) mentre nella passata stagione in B - conclusasi con la vittoria del campionato - sono stati 25 i "gettoni" in maglia azzurra con due reti all'attivo.