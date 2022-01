ufficiale Napoli femminile, dal Milan arriva la centrocampista Claudia Mauri

Il Napoli Femminile rende noto di essersi assicurato le prestazioni sportive di Claudia Mauri, centrocampista proveniente dal Milan, che è già a disposizione della coppia Domenichetti-Castorina per gli allenamenti che sono ripresi oggi in quel di Casamarciano.

Mauri, nata a Vizzolo Predabissi il 18/12/1992, vanta ben 153 presenze (condite da 24 reti) in Serie A, categoria che frequenta da ormai dieci stagioni avendo militato in questi anni con la Riozzese, il Mozzanica (6 campionati) ed appunto il Milan (due stagioni e mezzo con 16 presenze al suo attivo in maglia rossonera).