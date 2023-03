ufficiale Sampdoria Women, risoluzione consensuale con la panamense Cedeno

L’avventura alla Sampdoria di Lineth Isabel Cedeño è terminata prima della conclusione dell’anno. L’attaccante classe 2000, che aveva collezionato 13 presenze in questa stagione senza gol all’attivo, ha infatti risolto consensualmente il proprio contratto con il club blucerchiato. È probabile che la calciatrice andrà alla ricerca di una squadra per quest’ultima parte di stagione per mantenersi in forma e puntare alla convocazione per il Mondiale di questa estate a cui Panama parteciperà per la prima volta.