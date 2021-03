UWCL, il programma dell’andata degli ottavi: Manchester City- Fiorentina in campo mercoledì

La Women’s Champions League tornerà in campo in questa settimana con le gare d’andata degli ottavi di finale, con un’unica eccezione: la sfida fra Paris Saint-Germain e Sparta Praga che si giocherà il nove marzo a ridosso delle gare di ritorno delle altre 14 squadre impegnate. La Fiorentina, unica rappresentante italiana, scenderà invece in campo mercoledì tre marzo alle 17:45 in casa del Manchester City. Questo il programma delle gare d’andata degli ottavi:

Mercoledì 3 marzo

Barcelona - Fortuna Hjorring 16:45

Manchester City – Fiorentina 17:45

Rosengard - St. Polten 18:00

Wolfsburg - LSK Kvinner 18:15

Chelsea – Atlético Madrid 20:00

Giovedì 4 marzo

BIIK-Kazygurt - Bayern Monaco 07:00 (ore 13 locali in Kazakistan)

Lione- Brondby 16:00

Martedì 9 marzo

Paris Saint-Germain - Sparta Praha 16:00