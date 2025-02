Inter, su Nico Paz strada in salita ma resta la prima scelta. E per l’attacco salgono le quotazioni di Castro. Napoli, caccia all’esterno: c’è anche Talbi. Milan, Theo addio vicino, si pensa a Nuno Tavares

L’Inter e il futuro. Marotta, Ausilio e Baccin stanno già pianificando le mosse per la prossima stagione. Il club nerazzurro è ancora in corsa su tutti i fronti e a maggior ragione vuole continuare a migliorare la sua rosa. In difesa ci saranno cambiamenti, visto che De Vrij e Acerbi andranno in scadenza di contratto. Beukema è un profilo che piace ma non è il solo. L’Inter si muoverà in ogni settore. Anche a centrocampo, dove in estate il tema

Frattesi tornerà di grande attualità. In questa zona i nerazzurri sono già da tempo in forte pressing su alcuni giocatori. Il primo in assoluto è Nico Paz. Il gioiello del Como, classe 2004, ha mostrato subito il suo talento ed è cresciuto partita dopo partita. Proprio per questo è diventato un obiettivo concreto dei nerazzurri. In estate è stato acquistato per 6,5 milioni di euro dal Real che ha mantenuto il 50% sulla futura rivendita e anche un diritto di recompra molto articolato con cifre a salire fino al 2027. L’Inter dopo aver fatto l’investimento su Sucic vorrebbe prendere anche lui. La strada non è semplice perché il club spagnolo ha la possibilità di riportarlo a casa ma i nerazzurri potrebbero garantirgli più spazio.

L’Inter ha già avviato i contatti per capire se ci sono margini per poter fare l’operazione. Piace sempre anche Ricci del Torino, la cui valutazione resta altissima. Sul centrocampista del Torino però in questo momento è in netto vantaggio il Milan. Le grandi manovre però riguardano pure l’attacco. Come per la difesa anche qui ci saranno novità.

A giugno scadranno i contatti di Corea e Arnautovic e per questo l’Inter avrà bisogno di inserire almeno un altro elemento di primo livello per mantenere alta la qualità. Con Lautaro e Thuram punti di riferimento, serve un giocatore in grado di poter dare il cambio ad entrambi. E non è più un segreto che i nerazzurri stiano pensando a Castro, che il Bologna ha preso un anno fa a gennaio dal Velez Sarsfield. Un attaccante dal grande potenziale, che può ancora migliorare tanto. L’Inter sta aumentando il pressing.

E sono mesi molto importanti anche per il Napoli, che sta facendo le sue riflessioni per piazzare a giugno il

colpo che avrebbe voluto fare a gennaio. Il casting per il dopo Kvara è partito da tempo ma si arricchisce anche di nomi nuovi. L’ultimo è Chemsdine Talbi, del Club Brugge, classe 2005. Un talento assoluto che ha fatto vedere tute le sue qualità anche nel play-off di martedi scorso quando è stato il protagonista assoluto con una doppietta che ha di fatto eliminato l’Atalanta. Il club azzurro non ha però certo abbandonato le idee del mercato invernale. Garnacho e Adeyemi restano ipotesi da tenere sempre in grande considerazione, anche perché magari a giugno la loro valutazione (soprattutto per l’esterno argentino del Manchester United) potrebbe essere diversa.

Infine il futuro di Theo Hernandez. A fine campionato le strade si potrebbero separare. Il francese ha il contratto in scadenza nel giugno 2026 e anche per questo, se non ci saranno passi avanti per il rinnovo, finirà inevitabilmente sul mercato. Il Milan deve farsi trovare pronto e per questo sta valutando alcune alternative importanti. Di sicuro un profilo da monitorare è Nuno Tavares, che la Lazio ha preso in estate dall’Arsenal. Le sue prestazioni sono sotto gli occhi di tutti. L’altro è De Cuyper, esterno del Club Brugge. I rossoneri poi presto parleranno anche con il Real Madrid per provare ad eliminare la clausola di recompra per Alex Jimenez.