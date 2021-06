Ali Daei si congratula per il record, la risposta di CR7: "I veri campioni restano tali per sempre"

"Congratulazioni a Cristiano Ronaldo che adesso è ad un solo gol dal rompere il record di gol realizzati da un calciatore con la maglia della nazionale. Sono onorato che quest'importante traguardo venga raggiunto da Ronaldo, un grande campione e una brava persona che ispira e influenza le vite in tutto il mondo". Con questo messaggio Ali Daei si è complimentato con Cristiano Ronaldo dopo la doppietta col Portogallo che ha portato la stella della Juventus a 109 gol in nazionale, eguagliando il record dell'iraniano. CR7 ha voluto rispondere tramite Instagram alle belle parole di Ali Daei: "I veri campioni rimangono tali per sempre. Sono molto orgoglioso di leggere queste parole da un idolo come te. Grazie, Ali Daei".