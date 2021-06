Belgio-Portogallo è anche Lukaku contro CR7: insieme più di 170 gol in nazionale

vedi letture

Stasera alle 21 si gioca l'ottavo di finale tra Belgio e Portogallo, per molti anche una sfida a distanza tra i leader di Inter e Juventus, ossia Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo. Si preannuncia una serata a suon di gol, visto il rendimento dei due con le rispettive nazionali. In campo scenderanno infatti più di 170 gol in incontri internazionali, per la precisione 172: da una parte i 109 del bomber portoghese, dall'altra i 63 del possente centravanti belga. In questo Europeo sono 4 a 3 a favore dello juventino.