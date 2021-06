Belgio, Witsel pronto per la Danimarca. Anche i medici danno l'ok al suo rientro in campo

vedi letture

Il Belgio potrà contare su un’arma in più in vista delle prossime gare dell’Europeo. Si tratta di Axel Witsel, fermo da gennaio a causa della rottura parziale del tendine d’Achille, che è pienamente recuperato e potrebbe scendere in campo già contro la Danimarca. A riferirlo è il fisioterapista dei Diavoli Rossi Lieven Maesschal: “Witsel è in forma e pronto per giocare, anche se il rischio di ricaduta non è pari a zero, ma lui non ha paura”. “La decisione di far giocare Witsel contro la Danimarca era già stata presa tempo fa Axel è arrivato prima del gruppo e lo abbiamo preparato. - ha spiegato il medico del Belgio Geert Declercq - Poi l’allenatore ha deciso dopo averlo visto in allenamento”.