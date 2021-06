Caso Giroud-Mbappé, Pogba: "Ma quali tensioni! Non è successo nulla, l'atmosfera è ottima"

"Le uniche tensioni che ci sono qui sono alla schiena, alle gambe e per queste cose ci sono i fisioterapisti". Fa ironia Paul Pogba, centrocampista della Francia, in merito al presunto caso Giroud-Mbappé. Intervenuto in conferenza stampa, l'ex Juventus prova a spegnere le voci: "Francamente, dall'interno, posso dire che non c'è nulla. L'atmosfera è molto bella tra tutti noi, tra Giroud e Mbappé non è successo proprio niente. Quello che è stato detto da Olivier è stato capito male. Kylian è forte, segna e fa tanti assist, è molto altruista, gioca per la squadra. Sarebbe meglio se difendesse di più (ride, ndr). Io qui non sento nessuna tensione, niente di niente".