Ceferin: "Italia-Inghilterra grande chiusura per gli Europei. Entrambe hanno meritato"

"Non rifaremo un Europeo itinerante, è scorretto per squadre e tifosi". Questo l'annuncio fatto oggi da Aleksander Ceferin ai microfoni di BBC Sport. Il presidente della UEFA, però, ha avuto modo di fare anche un bilancio dell'Europeo arrivato ormai all'atto finale: "Italia-Inghilterra credo sia la finale giusta perché a giocarla saranno le due squadre migliori. L'Inghilterra ha giocato come una volta faceva l'Italia - ha dichiarato - mentre gli azzurri hanno attaccato con intensità ed hanno giocato a viso aperto. Molti italiani vivono a Londra e sarà una grande atmosfera e una grande chiusura per gli Europei. Sarà la luce in fondo al tunnel che stiamo finalmente arrivando alla fine di questa crisi sanitaria".