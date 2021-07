Chiellini e la finale a Wembley: "Che problema c'è? Anche noi abbiamo giocato a Roma"

Il capitano di Italia e Juventus, Giorgio Chiellini, è al fianco del ct Roberto Mancini alla vigilia della finale di Euro 2020 a Wembley, Londra, contro l'Inghilterra. "Uno in casa ci sta che giochi... Non sarà l'ultima volta, era la sede, bravi loro a essere in finale. Ho letto polemiche su frasi estrapolate da un mio discorso. Io avevo previsto l'Inghilterra in finale per la loro qualità e per il percorso. Vedevo la squadra più forte dell'altro gruppo, poi giocare in casa aiuta ma è valso per noi. Chiederei agli svizzeri che hanno fatto Baku, Roma, Baku, San Pietroburgo se avessero preferito giocare in un posto fisso... Nessuna polemica: giocare a Wembley è un sogno per tutti, giocarci una finale sarà bellissimo, sarà il campo a parlare".