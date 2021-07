Chiellini: "Mi sto godendo gli ultimi anni di carriera. E ora penso giorno dopo giorno"

vedi letture

Dalla sala stampa di Wembley, Londra, parla il capitano dell'Italia e della Juventus, Giorgio Chiellini, a -1 dalla finale di Euro 2020 contro l'Inghilterra. "Mi sto godendo ogni attimo di questi ultimi anni della carriera, sempre con sorriso e rispetto per i miei avversari. Rido, scherzo, abbraccio gli avversari. L'ho sempre fatto e me lo godo ancora di più adesso, ancor più che negli altri anni. Non c'è pretattica, i compagni mi vogliono bene, avversari al momento meno ma c'è rispetto reciproco ma l'ho dato e ricevuto sempre tanto".

Sul pensare partita dopo partita "La gioia e quel godere di ogni momento deriva anche da questo. Penso giorno dopo giorno, vivo ogni attimo. Uno come me non può far progetti a lungo termine, devo solo portare questa gioia nel giocare ai ragazzi, ognuno ci mette del suo, un ingrediente diverso".