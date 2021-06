Crescono i contagi in Inghilterra: record dallo scorso 2 febbraio. Sabato Italia-Austria a Londra

Nonostante nella giornata di ieri sia stato ribadito il fatto che la Final Four di Euro 2020 sarà giocata, come da programma, a Londra, in Inghilterra cresce la paura legata ai contagi per il Covid-19 legati alla variante Delta. Nell'ultimo giorno sono risultati positivi 16.135 persone, registrando il dato più alto dallo scorso 2 febbraio. L'Italia partirà per il Regno Unito nei prossimi giorni, visto che sabato affronterà l'Austria agli ottavi proprio a Wembley.