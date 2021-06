Danimarca, il ct Hjulmand: "Eriksen insostituibile, ma per il Belgio sarà comunque dura"

Kasper Hjulmand, ct della Nazionale danese, ha parlato così della pesante assenza di Christian Eriksen in vista della sfida odierna col Belgio e del resto di Euro 2020: "La nostra squadra senza Christian non potrà essere più forte. Lui è il nostro miglior calciatore col pallone, è il cuore della nostra squadra e non possiamo sostituirlo. Abbiamo altri buoni giocatori e proveremo a trovare una soluzione, ma è sbagliato dire che adesso siamo migliori. Partita col Belgio? Il Belgio dovrà fare una grande partita per vincere contro di noi, ho la sensazione che saremo comunque molto competitivi", le dichiarazioni del tecnico della Danimarca.

