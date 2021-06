Di Biagio: "Mancini ha plasmato un gruppo incredibile. Provo soddisfazione a vedere questa Italia"

Gigi Di Biagio, tramite Sky Sport, ha commentato il cammino dell'Italia all'Europeo e la prossima sfida ai quarti contro il Belgio: "L'importante è che siamo andati avanti noi, che stiamo giocando bene e che abbiamo convinzione di poter arrivare in fondo. Il Belgio non sarà un'avversaria semplice ma l'Italia c'è. Quanto sento mia questa Italia? La sento mia come tifoso italiano, stiamo facendo tutti il tifo. Ho lavorato con questi ragazzi, ma sono stati bravi loro ed è stato bravo Roberto a plasmare un gruppo incredibile. Noi abbiamo lavorato per dare un serbatoio alla squadra, il resto l'hanno fatto loro. Io provo comunque soddisfazione, sarei ipocrita a dire di no. Veder giocare calciatori che a 18-19 anni erano in Under e li preparavi per la Nazionale A è bello".