Due palloni in campo e rigore dubbio per l'Inghilterra. Ma la moviola si divide

L’Inghilterra avanza in finale di Euro 2020 grazie a un rigore molto dubbio fischiato dopo la caduta di Sterling su contatto con Maehle. E la moviola dei quotidiani italiani, il giorno dopo, non è concorde: nel migliore dei casi, è un rigore generoso. È questa la valutazione per esempio de La Gazzetta dello Sport, mentre è di parere completamente opposto Tuttosport che al fischietto olandese dà 6,5 in pagella: “Assegna il rigore correttamente nonostante i due palloni in campo”. Tornano i dubbi sulle pagine del Corriere dello Sport, che parla di “aiutone” e definisce “inesistente” il penalty assegnato ai Tre Leoni nei tempi supplementari della partita, evidenziando inoltre come il secondo pallone in campo (non è chiarissimo se però non fosse un palloncino) sia stato condizionante nella dinamica dell’azione.