Figlio d'un principe e di Miss Filippine fino ai 12 milioni del Real: Alaba, simbolo dell'Austria

In una terra di sciatori e di occhi azzurri, David Alaba è il figlio più splendente del mondo che avanza. Cittadino del Mondo: suo padre era un Principe nigeriano divenuto un dj. Sua madre è stata Miss Filippine, sua sorella una celebre musicista in Austria che ha raggiunto pure le vette delle classifiche. E in questa famiglia di successi e di alte vette, il ventinovenne è certamente quello più celebre: è il miglior calciatore d'Austria forse dell'intera storia, se escludiamo i gloriosi anni '30 del Wunderteam. E' stato una stella del Bayern Monaco, dove è arrivato sedicenne e se ne è andato multimilionario con un biglietto d'andata per Madrid.

PRIMA TRA LE SCELTE Ieri è stato sollecitato su più temi, tra cui anche i perché delle scelta suo suo futuro. 12 milioni netti all'anno di motivi ma anche l'ambizione di essere primus inter pares: Alaba sarà un jolly prezioso della formazione di Carlo Ancelotti, lui che è terzino, centrale, interno di centrocampo, mezzala, fludificante, terzo di difesa. E' uno dei giocatori più polivalenti del globo e se per altri esserlo significa aver perso la bussola, essere ibridi più che funzionali, per lui vale il contrario. E' un leader in qualsiasi posizione, lui che è un figlio del mondo, lui che è il leader di questa Austria che l'Italia deve temere più di quanto la carta racconti.