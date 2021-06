Finlandia, Sparv: "Dispiace, ma non sarei sorpreso di vedere il Belgio in finale"

La Finlandia culla il sogno di superare la fase a gironi per circa 70 minuti ma poi la forza del Belgio ha la meglio. Una beffa per i finnici che erano riusciti a blindare la porta per subire poi due reti che condannano gli uomini di Kanerva. A fine partita è Tim Sparv, capitano della Finlandia, a rendere noto il proprio umore: "Sono estremamente dispiaciuto. Abbiamo difeso molto bene, abbiamo lavorato molto duramente. Speravo di più, ma non sarei sorpreso se vedessimo il Belgio in finale"le sue parole al sito ufficiale della Uefa.