Francia-Germania 1-0, Ambrosini: "Atteggiamento Bleus giusto. Fuorigioco Mbappé un peccato"

Massimo Ambrosini ha commentato, a Sky Sport, il successo della Francia sulla Germania per 1-0: "La Francia ha dato l'impressione di avere lo spirito giusto. Umile, concreta, con le sue stelle coinvolte. In generale però è stata una partita molto combattuta, con pochi tiri. Segno che è stata preparata così soprattutto dalla Germania. Secondo me è da sottolineare l'atteggiamento di tutta la Francia che alla fine ha vinto grazie a questo e non alla qualità delle sue stelle. La Germania ha giocato, ma è sempre mancato il guizzo. Il fallo su Mbappé di Hummels? Credo abbia "premiato" l'intervento di Hummels, la dinamica era sul pallone. Quando ti punta è difficilissimo... Questo è talento, classe, qualità. Peccato fosse fuorigioco, ci ha privato di un grande gol".