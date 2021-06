Francia-Germania, Neuer con fascia arcobaleno contro le discriminazioni

Pride Month, il capitano tedesco con colori del movimento Lgbt

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - In un Europeo contrassegnato anche da gesti a favore dell'inclusione sociale, non è passata inosservata la fascia da capitano a strisce arcobaleno indossata dal portiere della Germania Manuel Neuer nella sfida contro la Francia. È in corso il cosiddetto 'Pride Month', un mese di iniziative dedicate al movimento Lgbt, e Neuer già aveva indossato una fascia come questa a gennaio con il Bayern Monaco, nell'ambito di una campagna del club per promuovere tolleranza e diversità. (ANSA).