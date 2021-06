Galles, Allen: "Con questa vittoria siamo in una buona posizione per passare il turno"

vedi letture

Il centrocampista del Galles Joe Allen ha parlato nel dopo gara della sfida contro la Turchia ai microfoni della UEFA: "Che bella sensazione, c'era così tanto da fare sul campo e noi siamo riusciti a conquistare questa vittoria. Abbiamo iniziato alla grande, creato occasioni per tutto il primo tempo e penso che ci siamo meritati questo risultato e in un'altra giornata avremmo anche segnato un paio di gol in più. - continua Allen - Questo è un gruppo fantastico e anche stasera lo ha dimostrato mettendosi in una buona posizione per passare al turno successivo".