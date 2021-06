Galles, Ramsey: "Primo tempo dominato. Ora ci attende un'altra sfida importante"

Il centrocampista del Galles Aaron Ramsey, autore del primo gol contro la Turchia, ha commentato così la vittoria nella seconda giornata del Gruppo A dell’Europeo ai microfoni della UEFA: “Mi sono sentito un po' sollevato dalla rete dopo aver sprecato due occasioni in precedenza. Nel primo tempo abbiamo dominato e giocato in maniera fantastica, nella ripresa invece abbiamo dimostrato un grande carattere e penso che la vittoria sia meritata. - continua Ramsey – Il rigore è stato un momento difficile, ma siamo stati bravi a non farci prendere dal panico e ci siamo compattati ancora di più. Ora abbiamo un’ottima opportunità e ci aspetta un’altra sfida importante per ottenere una buona posizione e passare il turno”.