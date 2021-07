Germania, Babbel: "Low arrogante nell'insistere sulla difesa a 3 e nel puntare sui senatori"

vedi letture

Le critiche alla gestione di Joachim Low nel corso dell’ultimo Europeo, con l’eliminazione per mano dell’Inghilterra, continuano a vivacizzare il dibattito sportivo in Germania. L’ultimo ad attaccare duramente l’ormai ex ct è stato Markus Babbel, campione d’Europa nel 1996, che dai microfoni di Spox ha criticato duramente la difesa a tre le la gestione di alcuni calciatori: “Il voler insistere sulla linea a tre senza avere un piano B mi ha molto irritato, sono sempre infastidito quando i giocatori non vengono schierati nella loro posizione migliore. Kimmich per esempio può giocare a destra, ma secondo me schierato in mezzo al campo come mediano, con Kroos e Goretza subito davanti a lui, avrebbe fatto meglio e credo che poche nazionali possano avere un centrocampo migliore. Ovviamente in questo caso la difesa doveva essere a quattro. - continua Ballack – Nel 2016 è iniziato un processo strisciante di declino a cui si è aggiunta l’arroganza che ha allontanato i tifosi. In preda al panico Low ha chiamato i giocatori più anziani, guardando più alla carta di identità che alle prestazioni. Non fare affidamento sui giovani che rappresentano il futuro è stato un grande errore e la fiducia in certi giocatori, che non sono neanche titolari nei loro club, non è stata ripagata”.