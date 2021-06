Germania-Ungheria 2-2, è Joshua Kimmich la star of the match per la UEFA

Tra i pochi a salvarsi in una serata resa positiva solo dalla rete di Goretzka all'84', che ha portato la Germania alla qualificazione agli ottavi di Euro 2020, Joshua Kimmich è stato votato dalla UEFA come Star of the match della sfida contro l'Ungheria. Questa la motivazione: "Sempre creativo, ha impressionato ancora di più come interno di centrocampo nel secondo tempo".