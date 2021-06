Gilmour Star of the Match di Inghilterra-Scozia: suo il record di precocità nella Tartan Army

Billy Gilmour, classe 2001 della Scozia, è stato eletto dalla UEFA Star of the Match della gara contro l'Inghilterra. Il centrocampista del Chelsea, con la titolarità di oggi, è diventato il più giovane calciatore scozzese a giocare dall'inizio in un torneo continentale (20 anni e 7 giorni).

40 - On his first Scotland start, Billy Gilmour completed more passes than any other Scottish player against England (40), despite only playing 76 minutes. Gilmour is now the youngest player to start a major tournament match for Scotland (20y 7d). Unfazed. #SCO #EURO2020 pic.twitter.com/t7wyaXV65R

— OptaJoe (@OptaJoe) June 18, 2021