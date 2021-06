Le pagelle di Benzema: torna protagonista sul più bel palcoscenico. E' l'inizio del suo Europeo?

Dopo un primo tempo in chiaroscuro, Karim Benzema ruba la scena contro il Portogallo e si regala una doppietta dopo sei anni d'astinenza. Per La Gazzetta dello Sport la sua prova è da 8 in pagella: "Si è scelto il più bel palcoscenico per tornare protagonista coi complimenti di CR7". Mezzo punto in meno da noi di TMW: "Attaccante di razza, nel 4-2-3-1 può diventare un fattore determinante". Da Corriere dello Sport, Corriere della Sera e Tuttosport arriva un 7 di valutazione e un interrogativo: "Sarà l'inizio del suo Europeo?".

I VOTI DI BENZEMA

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7