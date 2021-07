Le pagelle di Oyarzabal - La mossa a sorpresa che si divora due colossali occasioni

Se l'Italia è riuscita a conquistare la finale di Euro 2020, deve ringraziare anche la scarsa vena sottoporta di Oyarzabal, la mossa a sorpresa di Luis Enrique. L'attaccante della Real Sociedad ha creato senza dubbio problemi alla retroguardia azzurra, ma ha fallito almeno due clamorose occasioni da gol. E per questo è bocciato su tutti i quotidiani. Con un 5 in pagella, è il peggiore dei suoi per La Gazzetta dello Sport: "Luis Enrique lo mette a destra dove non gioca mai. Non si muove male ma spreca malamente due occasioni d'oro offertegli da Pedri sullo 0-0 e da Koke sull'1-0 per l'Italia". Stesso voto sul Corriere dello Sport: "Preferito a Morata, l’attaccante mancino della Real Sociedad si piazza largo a destra, ma partecipa poco e non crea enormi apprensioni a Emerson. Il suo tiro potente si vede ad inizio ripresa. Di testa, davanti a Donnarumma e con la porta spalancata, fallisce il gol del possibile pareggio. Errore clamoroso". Insufficiente anche per Il Corriere della Sera: "La mossa a sorpresa in alto a destra. La testa non gli manca (è diplomato in business administration), il piede nemmeno, dato che porta il 47: ma non lascia l'impronta, perché prima si inceppa davanti a Donnarumma, poi colpisce il classico piccione in curva. E quindi sbaglia di testa da due passi".

