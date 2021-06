Le pagelle di Perisic - Gioca a tutto campo, serve l'assist e Vlasic e segna il gol decisivo

L'Europeo disputato sin qui da Ivan Perisic è stato a dir poco sontuoso. Anche contro la Scozia l'esterno nerazzurro è stato fra i migliori in campo. 7,5 il voto che troviamo nelle pagelle targate TMW: "Prestazione maiuscola dell’esterno interista, che determina con un assist e un gol. Gioca usando la testa: prima per la sponda verso Vlasic, poi per segnare il 3-1 che fa calare il sipario". Stesso voto su Tuttosport: "Gioca a tutto campo, fa l’assist per Vlasic e segna il gol che porta la Croazia agli ottavi".

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5