Le pagelle di Spinazzola: la locomotiva di Foligno è l'arma in più dell'Italia

Il migliore in campo di Italia-Austria per la UEFA è Leonardo Spinazzola. Un vero e proprio treno, una prestazione alla Fabio Grosso, ancora una volta, come titoliamo noi di TMW assegnandogli un 7 in pagella. Stesso voto da La Gazzetta dello Sport: "Finisce con l'essere sempre l'arma in più che le difese soffrono da morire". Da 7 anche per Tuttosport: "Illuminato l'assist per Chiesa". Mezzo punto in più dal Corriere dello Sport ("E' l'uomo in più dell'Italia) e dal Corriere della Sera: "L'alta velocità è arrivata in Umbria, grazie alla locomotiva di Foligno".

I VOTI DI SPINAZZOLA

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7