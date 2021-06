Le pagelle di Szczesny: ecco perché la Juve cerca un portiere che faccia la differenza

vedi letture

Più sfortunato che altro, Wojciech Szczesny è il primo portiere nella storia degli Europei a siglare un’autorete nella fase finale. Lo fa nella sconfitta per 2-1 della sua Polonia contro la Slovacchia, anche se c’è da rimarcare come la carambola sia stata più frutto della (mala)sorte che di altro. Infatti il Corriere dello Sport sceglie il 5,5 in pagella: “Non ha fortuna sul primo gol slovacco e non avrà più modo di riscattarsi”. Stesso voto per la rosea, più caustico il 5 di Tuttosport: Se la Juve sta cercando un portiere che faccia la differenza lo si capisce anche da questa partita”.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5