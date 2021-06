Le pagelle di Lukaku - Duello rusticano con Pepe. Prezioso, non sfonda ma fa sponda

Anche Romelu Lukaku può vivere serate con qualche difficoltà. "Ci mette più di un’ora ad eseguire il suo primo tiro della serata, alto", scriviamo su TMW sottolineando comunque il sempre prezioso lavoro per la squadra. E infatti per la Gazzetta dello Sport "il duello con Pepe è fisicamente tremendo e gli porta via un sacco di energie". Tuttosport lo premia: "Non sfonda ma fa sponda: e una è nell'azione del gol", giudizio che porta al 6.5 in pagella per l'attaccante dell'Inter.

Le pagelle di Lukaku:

TMW - 5,5

Gazzetta dello Sport - 6.5

Corriere dello Sport - 5.5

Tuttosport - 6.5

la Repubblica - 6

Corriere della Sera - 6