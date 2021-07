Il presidente dell'AIAC Ulivieri "Europeo trionfo meritato, Inghilterra in finale dominata"

"Dobbiamo ringraziare questi ragazzi, vittoria meritata"

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "La vittoria all'Europeo è una soddisfazione grossa per tutto il mondo del calcio e per il paese. Dobbiamo ringraziare questi ragazzi. Poi dal punto di vista tecnico ci sono stati momenti di difficoltà, ma anche momenti dove siamo stati superiori agli altri come nella finale con l'Inghilterra. È stata una gara vinta meritatamente, dominata". Così Renzo Ulivieri, presidente dell'associazione calciatori, poco prima dell'inizio del Consiglio Federale nella sede FIGC di Via Allegri dove tra i temi agli ordini del giorno verranno discussi gli esami dei ricorsi avverso la non concessione delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2021/2022. (ANSA).