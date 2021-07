Il Sindaco di Foligno a Spinazzola: "Grazie Leonardo"

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 12 LUG - "Grazie Leonardo, ti aspettiamo a Foligno, come avevamo già promesso, per tributarti il doveroso e meritato tributo": il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini si rivolge così a Leonardo Spinazzola, neo campione d'Europa di calcio con l'Italia. Il calciatore è infatti originario della città umbra. "Questi Europei di calcio - sottolinea Zuccarini - segnano una rinascita non solo a livello sportivo: e di questa rinascita, l'Italia è, e vuole esserne protagonista. Siamo stati il Paese che per primo, e forse più degli altri, ha sofferto la pandemia, ma come sempre, abbiamo saputo dimostrare che nelle fasi più dure della nostra storia, sappiamo risollevarci con una grinta e con una forza che ci spinge verso traguardi e successi, capaci di dare lezioni al resto del mondo. E questa rinascita italiana, ha il volto simbolo di un folignate: ha il volto del nostro grande concittadino Spinazzola, protagonista indiscusso dell'Europeo. Un ragazzo di Foligno, che ha stretto ed alzato al cielo la Coppa, arrivando sino al palco, sul tetto d'Europa, con le stampelle, sostenuto dalla sua squadra, ha proseguito il sindaco. Anche questa, forse proprio questa, è l'immagine ed il messaggio dell'Italia che non si arrende: dell'Italia che si rialza, che ci crede, e che vince ripartendo più forte di prima". (ANSA).