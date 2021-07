Immobile sarà ancora al centro dell'attacco azzurro. Florenzi recupera ma parte in panchina

Qualche piccolo dubbio per quanto riguarda il centravanti da schierare contro la Spagna Roberto Mancini se lo porterà fino all'ultimo momento disponibile, ma tutto lascia pensare ad una conferma dal 1' di Ciro Immobile con Belotti ancora in panchina. Anche perché due giorni fa il centravanti del Torino ha preso una botta al ginocchio che lo ha in parte condizionato negli ultimi allenamenti. Niente di preoccupante, il Gallo è dato come recuperabile secondo il Corriere dello Sport, ma salvo sorprese partirà dalla panchina. Qualche problemino anche per Toloi, alle prese con un affaticamento nell'ultima seduta. Mentre Florenzi, che ha svolto tutto l'ultimo allenamento con la squadra, è recuperato e partirà dalla panchina.