Inghilterra, Grealish: "Se non fossi diventato un calciatore oggi farei il promoter a Tenerife"

Intervistato dal The Guardian, Jack Grealish, uno dei giocatori più amati della Nazionale di Southgate, ha raccontato il suo rapporto con la Nazionale, svelando il suo lato da tifoso: "Se non fossi un calciatore e non fossi qui in Nazionale ma con i miei amici, farei quello che stanno facendo ora i tifosi, casino. Viaggerei per tutto il paese per vedere giocare l'Inghilterra, in pub o locali del genere. Probabilmente sarei a BoxPark (una catena di fast food, ndr). Ho visto tanti video di gente lì e sono irreali. Se non fossi un calciatore sarei un promoter, a Ibiza o Tenerife. Convincerei la gente ad entrare in discoteca".