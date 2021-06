Inghilterra, Phillips: "Eriksen? Ci ha colpito molto, eravamo tutti in apprensione"

Intercettato dalla BBC dopo la vittoria contro la Croazia, Kalvin Phillips ha speso parole importanti anche per Christian Eriksen, le cui condizioni nelle ultime ore sono migliorate dopo il tragico malore accusato in campo: “Sicuramente è un qualcosa che ci ha colpito molto, ieri sera eravamo tutti in apprensione per lui, preoccupati per la situazione. Siamo tutti sollevati per come sia andata a finire, gli auguriamo adesso il meglio per il recupero".