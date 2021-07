Inghilterra, Shaw su Saka: "Prima dell'Europeo non lo conoscevo, ora è come mio fratello"

Il buon momento dell'Inghilterra, che scenderà in campo domani a Roma contro l'Ucraina, è anche dovuto all'ottimo gruppo a disposizione di Gareth Southgate, che sin da subito ha instaurato un grande rapporto. A rivelarlo è il terzino del Manchester United Luke Shaw, che spiega il suo rapporto speciale con il compagno Bukayo Saka, esterno dell'Arsenal: "Onestamente, voglio davvero bene a Bukayo Saka" - ha spiegato Shaw -. "Non lo conoscevo prima di venire qui all'Europeo, ora lo amo come se fosse mio figlio, gli voglio bene come ad un fratello, è un ragazzo divertente e davvero bravo. Avere un compagno così in campo è una grande cosa, tutti noi lo apprezziamo".